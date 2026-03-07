◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾１４―０チェコ（７日・東京ドーム）今大会、連敗スタートだった台湾は打線が爆発し、７回コールドで初勝利を挙げた。初回、先頭のジェン・ツォンチェがセーフティーバントで出塁すると、１死後に３番のフェアチャイルドもセーフティーバントで１死一、二塁とチャンスメーク。ここで重盗を決め、捕手の三塁悪送球にも乗じて、ジェン・ツォンチェがホームイン。１死三塁から４番のジャン・ユー