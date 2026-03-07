惜敗続きだった４歳馬の圧勝劇にＳＮＳでは驚きの反応が広がっている。７日に行われた中山８Ｒ・４歳上１勝クラス（ダート１８００メートル＝１４頭立て）は、クリストフ・ルメール騎手とコンビを組んだ単勝１番人気のホークライト（セン４歳、美浦・中舘英二厩舎、父ハービンジャー）が７馬身差で惜敗続きにピリオドを打った。単勝オッズが１・４倍の断然人気に支持されたホークライトは五分のスタートを切って、好位の３番手