大相撲春場所（８日初日・エディオンアリーナ大阪）で初の綱取りに挑む大関・安青錦（安治川）が７日、大阪・松原市の部屋宿舎で行われた朝稽古で、最終調整を行った。四股やすり足、小刻みなスクワットなどの基礎運動で汗を流した。この日は新調したという黒色の締め込み姿で稽古場へ。先場所は１２日目からこれまで使用していた青色の締め込みから、師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）が現役時代に締めていた黒色のものに変