阪神１１Ｒ・フィリーズレビュー・Ｇ２・馬トク激走馬＝イヌボウノウタゴエ前走の阪神ジュベナイルフィリーズはスタート後に接触。道中でも他馬にぶつけられる不利がありながら１秒１差の１０着なら、評価を下げる必要はない。直線もしっかり伸びきれる展開にならなかったが最後まで気持ちは切れなかった点は収穫だった。初戦の東京・芝１４００メートル戦（４着）で使った上がり３ハロン３３秒１は同日の芝・１６００メートル