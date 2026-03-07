◆オープン戦楽天―ＤｅＮＡ（７日・静岡）１軍オープン戦初出場の楽天・青野拓海内野手が、２回の初打席で左越えの先制適時二塁打を放った。７番・一塁でスタメンに抜てきされたプロ３年目の青野は、２回１死二塁で迎えた最初の打席で、１ストライクからＤｅＮＡ・東のツーシームを強振。打球は左翼フェンスまで到達する先制二塁打に。昨季のセ最多勝左腕から放った殊勲打に、「狙い球を絞って、自分が打てるボールを思い切