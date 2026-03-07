長倉幹樹が横浜FM戦で先制ゴールFC東京は3月7日、明治安田J1百年構想リーグ第5節で横浜F・マリノスと対戦。試合開始からわずか32秒でFW長倉幹樹が先制ゴールを決めた。開幕4試合でゴールのなかったストライカーに、待望の今季初ゴールが生まれた。試合開始直後、FC東京が自陣でボールをつなぎ、右サイドのDF室屋成から前線のMF佐藤恵允へ展開。佐藤が相手DFの背後へ絶妙なスルーパスを送ると、長倉が抜け出して反応。相手GKの