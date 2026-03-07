山形県山形市を走る循環バス「ベニちゃんバス」の運賃が、4月1日から値上げされることになりました。一方で、利用者の負担軽減のため、6月末までの3か月間は市が値上げ分を負担する予定です。「ベニちゃんバス」は、山形市内を巡る循環バスとして市が2011年から運行しています。市は4月1日から運賃を改定することを発表しました。「中心市街地」「東部」「西部」の各エリア内での利用は100円から160円に値上げされるほか、エリアを