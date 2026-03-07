ことしから「前期」と「後期」の2回実施される山形県内公立高校の入学試験は一般入試にあたる「後期試験」が3月7日午前、一斉に始まりました。山形県内公立高校の入学試験は一般入試にあたる「後期試験」が3月7日朝から始まりました。山形県教育委員会によりますと、前期の合格内定者を除いた全日制42校95学科の募集人数は4404人で、志願者数は2973人でした。志願倍率は0.68倍となりました。このうち、探求科の志願倍率が2.22倍と