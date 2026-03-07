俳優の東出昌大（38）が7日までに、自身のTikTok（ティックトック）を更新。山で狩った鹿の肉を現地で味わう姿を公開し、反響が寄せられている。【動画】長髪＆ひげ…現地調達の鹿をワイルドに味わう東出昌大東出は「現地調達の鹿ハツ・タン #山暮らし #生活」とつづり、動画をアップ。長髪に赤いニット帽をかぶり、ひげを生やした東出が現地で調達したという鹿の肉を豪快に焼いている。白米と一緒に肉を味わった東出は、「