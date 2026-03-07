フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本花織（シスメックス）が7日、大阪市内で行われた「オメガ」のイベントに出席し、3月の世界選手権（24〜29日、プラハ）に出場する意向を表明した。ミラノ・コルティナ五輪の公式タイムキーパーとなった「オメガ」のスポーツアンバサダーを務めており、大阪で開かれたイベントに参加。「現役最後はどのように過ごしたいか？」を問われ「現役最後は、世界選手権にな