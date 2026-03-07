◇オープン戦阪神―ソフトバンク（2026年3月7日甲子園）阪神の高寺望夢内野手（23）が4回、右翼の守備でスーパーキャッチを披露した。ファウルゾーンに上がった井上の飛球を追って、フェンス際ギリギリでジャンピングキャッチ。最後はラバーの上部に座るようにして捕球した。スタンドから大きな拍手が起きた。森下がWBC出場で不在の影響もあって、今春右翼での先発はこれで3度目。内外野守れるユーティリティープレーヤ