地域の平穏を願う神社と、人々の供養を支えるお寺。私たちの生活に身近な存在である「宮司」や「住職」ですが、それぞれの年収についてどちらが高いのか疑問に思う人もいるかもしれません。 本記事では「宗教家」の平均年収に加え、宮司と住職それぞれの仕事内容や収入の傾向について解説します。 「宗教家」の平均年収は？ 厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、住職や宮司の給与は「宗教家」とい