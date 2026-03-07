春休みを目前に、旅行の計画を立てている人もいるのではないでしょうか。今年も、旅行のお得な交通手段の定番でもある青春18きっぷの発売が始まっています。乗り放題で気になることは、どれだけ乗ると元が取れるかではないでしょうか。本記事で詳しく解説していきます。 2026年春期の「青春18きっぷ」が3月1日に利用開始 青春18きっぷとは、全国のJR線の普通・快速列車の普通車自由席・BRT（バス高速輸送システム）・JR西