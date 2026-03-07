ジャッジが初回2ランも…ブラジルに5失点■米国 15ー5 ブラジル（日本時間7日・ヒューストン）史上最強との呼び声も……期待を裏切る幕開けとなった。米国代表は6日（日本時間7日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド初戦を迎えた。対するは決して強豪国とはいえず、独立リーガーなどが中心のブラジル代表。大勝こそしたものの、途中まで苦戦を強いられ、「あれ弱くね？」「アメリカ全然ダメだわ」と失望