JRAは6日、遠藤汰月騎手の騎乗停止処分を発表した。遠藤騎手は、3月4日に笠松競馬場で行われた第9Rで、ノボリフジ（牡3・美浦・伊藤伸一厩舎）に騎乗。発走直後に外側へ斜行したことについて、笠松競馬裁決委員から2026年3月5日（木）、6日（金）、9日（月）、10日（火）の4日間の騎乗停止処分を受けた。土日に影響なしよって、日本中央競馬会は競馬施行規程に基づき、裁定委員会の議定により同期間の騎乗停止を適用した。