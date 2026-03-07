【モデルプレス＝2026/03/07】俳優の中村倫也が、3月6日放送のTBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）に出演。妻で日本テレビアナウンサーの水卜麻美のエピソードを明かした。【写真】中村倫也＆水卜麻美アナ、結婚前の2ショット◆笑福亭鶴瓶、中村倫也の妻・水卜麻美アナを絶賛この日のスタジオトークで、MCで落語家の笑福亭鶴瓶から「あなたの奥さん、どこであんなん見つけたん？あんなええ人」と聞かれた中村は「ははははは