彼女をほかの男から守ろうとするのは、愛があれば当然のこと。とはいえ、やりすぎると相手をウンザリさせてしまうことがあるようです。そこで今回は、10代から30代の独身女性193名に聞いたアンケートを参考に「『嫉妬深いのもいい加減にして！』と彼女に疎まれる行動９パターン」をご紹介します。【１】友達の彼氏を褒めただけで「どうせ俺なんて」と拗ねる「『スノボがすっごく上手なんだって』と話しただけなのに、『あーごめん