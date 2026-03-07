◆オープン戦阪神―ソフトバンク（７日、甲子園）阪神の先発・大竹耕太郎投手が、古巣ソフトバンクを相手に３回２安打無失点と好投した。初回いきなり先頭・柳田に右前打を浴びたが、続く栗原を空振り三振に仕留めるなど、危なげなく無失点。２回と３回も持ち味の緩急を駆使して的を絞らせなかった。巨人との開幕カードに先発有力な左腕が、順調に準備を進めている。