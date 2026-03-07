◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組チェコ―台湾（７日・東京ドーム）熱狂的な応援で知られる台湾のファンが多数詰めかけ、超満員に膨れあがった東京ドームの場内では５回、大ウェーブが発生し、スタンドの観衆が全身でＷＢＣ体感の喜びを表した。チェコファンも台湾ファンも関係なく、誰もが笑顔で両手を掲げ、場内のボルテージは最高潮に達した。今大会、開幕からオーストラリア、日本に２試合連続完封負けを喫していた台湾。前