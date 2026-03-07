女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」のメンバー・瀧脇笙古（しょうこ）が、メンバーと侍ジャパンを生観戦したことを報告した。「ＷＢＣ 初戦観戦しました！」と７日までに自身のインスタグラムを更新した瀧脇。「とてもすごい試合生で観れて最高です！！」と興奮気味に語り、ツインバットにユニフォーム、タオルの全力応援スタイルショットや、一緒に訪れたメンバーである山本杏奈との２ショットを掲載した。この投稿にフ