◆春季教育リーグ巨人―オイシックス（７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の甲斐拓也捕手が二塁打含む２安打を放ち、好調をアピールした。１軍から参加している甲斐はこの日、「２番・捕手」で先発出場。１―１の初回無死で相手先発・井口から中前にポテンヒットを放つと、２回２死では左中間フェンス直撃の二塁打を放った。６日のオリックス戦では同ポジションの岸田が２安打、山瀬が１安打をそれぞれマーク。激し