◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第５節ＦＣ東京―横浜ＦＭ（７日・ＭＵＦＧ国立）ＦＣ東京がＦＷ長倉幹樹の“開始３２秒弾”で先制した。右サイド、ＭＦ佐藤恵允から中央のＤＦの裏にパスを通し、左足でゴールに流し込んだ。ＦＣ東京が電光石火の攻撃で、１点をリードした。ＦＣ東京は前節、柏に０―２で敗れ、今季初黒星。欠場のＤＦ稲村に代わり、１８６センチの長身センターバック、２３歳のＤＦ大森理生が初先発し