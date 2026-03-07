歌手和田アキ子（75）が7日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。テレビ東京の楽屋で尊敬する同世代の男性からあいさつをされて感激したことを話した。和田が「水曜日（4日）にテレ東の『よじごじDays』に出た。この間、1月に呼ばれたばっかりなのに、また呼んでくれた。いいの？食べるだけやのに」と話した。マネジャーによると「向こうからぜひぜひ」と出演オファーされ