扱いやすいのに存在感抜群な「威張れるSUV」!?米国トヨタの主力大型SUV「ハイランダー」が、日本へ導入されるかもしれません。北米市場で磨かれてきた快適性重視の3列シートSUVの立ち位置や、日本導入時に想定される仕様変更について整理します。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの“3列・7人乗り”ラージSUV「“米国製”ハイランダー」です！ 画像で見る（30枚以上）ハイランダーは、トヨタの北米向けSUVラインナップに