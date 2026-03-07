2000年、当時19歳の女子大生だった愛内里菜は幼い頃から夢だった歌手としてデビューした。同年に『恋はスリル、ショック、サスペンス』をリリースし、国民的TVアニメ『名探偵コナン』のオープニング曲に抜擢。彼女は“コナン歌手”としてのイメージとどう向き合ってきたのか。 【画像】コナンくんがパラパラを踊る姿が話題となった『恋はスリル、ショック、サスペンス』 avexやモー娘。のオӦ