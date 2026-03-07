7日午前、米沢市の国道287号十字路交差点で、普通乗用車同士が衝突し、双方の男性運転手が骨折の大ケガをしました。 警察によりますと7日午前8時50分ごろ、米沢市窪田町小瀬の国道287号の信号機のある十字路交差点で、米沢市舘山一丁目の会社員の男性（57)が運転する普通乗用車が右折する際、対向車線を直進してきた川西町上小松の団体職員の男性(56)が運転する普通乗用車と衝突しました。この事故で米沢市の会社員の男性が右鎖骨