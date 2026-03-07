6日（金）から8日（日）までの3日間、パシフィコ横浜でアジア最大級のゴルフイベント『ジャパンゴルフフェア（JGF）』が開催されている。今年は昨年を上回る235社が出展。エリートグリップのブースで新しい練習器具と、プロゴルファーの握り方を体験できるグリップを発見した。【写真】西村優菜はグリップをどう握る？同社で販売している素振り用練習器具は、プロゴルファーに限らず多くのアマチュアゴルファーのキャディバッグに