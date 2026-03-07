＜アーノルド・パーマー招待2日目◇6日◇アーノルド パーマーズ ベイ・ヒルC＆L（米フロリダ州）◇7466ヤード・パー72＞最終18番パー4。3メートルのパーパットを外した世界1位のスコッティ・シェフラー（米国）はホールアウト後、手にしていたボールを思いっきりグリーンサイドの池へと投げ込んだ。3バーディ・2ボギーの「71」。トータル3アンダー・15位につけたが、フラストレーションは隠せなかった。【動画】おこなの？チッ