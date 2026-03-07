＜ダイキンオーキッドレディス3日目◇7日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦の第3ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、女王・佐久間朱莉が前半を1バーディ・1ボギーで回り、トータル11アンダー・単独首位をキープしている。【ライブフォト】きょうの政田夢乃さんはミニスカスタイル佐久間は9番パー4でボギーを喫したものの、開幕から44ホール連続でボギーなし。99年の具玉姫（台