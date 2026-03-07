3月6日〜8日まで、パシフィコ横浜でゴルフフェアが開催。名器『588』ウェッジを生み出し、クリーブランドの『RTZ』を開発したウェッジ職人ロジャー・クリーブランドが、ウェッジ哲学について語ってくれた。【写真】名器『588』ウェッジは、ヒールが細くトゥ側が広がるちょっと大きめの顔だった90年代後半、タイガー・ウッズが使用していたのが、クリーブランドの名器といわれる『TA588』だ。ノーメッキ仕上げの軟鉄ウェッジとして