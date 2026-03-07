＜ブルーベイLPGA3日目◇7日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが進行している。今季初戦の渋野日向子は前半を1バーディ・ボギーなしで1つ伸ばし、トータル1アンダー・32位タイで難度の高いバックナインに入っている。【写真】シブコ、ヘビを投げてこの笑顔日本勢最上位の古江彩佳は、首位と5打差のトータル7アンダー・5位タイ。昨年覇者の竹田麗央はトータル3アンダー・18