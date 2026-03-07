◇第80回東京スポニチ大会・予選リーグBブロックJFE東日本6―1西部ガス（2026年3月7日等々力球場）JFE東日本が3本塁打の一発攻勢で、予選リーグ初戦に快勝した。「3番・一塁」で出場した猪田和希外野手（26）が2打席連続ソロを含む3安打3打点。持ち前の長打力を見せつけた。「目指してきたバッティングができて、結果を残せたので良かったです」1―0の4回に左中間ソロを放つと、2―0の6回先頭ではバックスクリーンへ