◇第6回WBC1次ラウンドD組ドミニカ共和国12─3ニカラグア（2026年3月6日フロリダ州マイアミ）1次ラウンドD組のドミニカ共和国は大会初戦、ニカラグア戦を迎え、打線が3発を含む12得点と爆発し逆転勝利で白星スタートを切った。アルバート・プホルス監督（46）も納得の試合内容だった。先発・サンチェス（フィリーズ）が2回途中3失点で降板も打線が3回までに3点を奪って追いつくと、同点の6回に昨季45発のカミネロ（レイ