アメリカのトランプ大統領は6日、体制転換も視野に圧力をかけているキューバについて「間もなく崩壊するだろう。彼らは取引をしたがっている」と述べました。トランプ政権は今年1月のベネズエラ攻撃後、反米路線を続けるキューバへの石油供給を停止する措置をとるなど圧力を強めています。こうした中、トランプ大統領は6日、CNNのインタビューで「キューバは間もなく崩壊するだろう。彼らは取引を強く望んでいる」と述べました。そ