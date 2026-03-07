演歌歌手山内惠介（42）が7日、都内で、25周年記念写真集「River Yamauchi Keisuke」（主婦の友社）で発売記念イベントを行った。2月23日、所属事務所のお膝元となる東京都・江東区の富岡八幡宮で、新曲「この世は祭り」のヒット祈願を行った。この時の縁から「夏にまたあそこで歌えます」と8月16日、深川祭での新曲歌唱が決まったことを報告した。深川祭は江戸三大祭の1つに数えられる歴史ある祭り。“水かけ祭”の別名を持ち、お