演技指導と称して女性２人にわいせつな行為をしたとして準強姦罪に問われていた映画監督の榊英雄被告の判決公判が６日に東京地裁で開かれ、懲役８年の実刑判決を言い渡された。榊被告が監督を務め、直前で公開中止になった映画「蜜月」の脚本を担当した港岳彦氏が７日までに自身の「Ｘ」を更新し、「捕まっていないだけの榊英雄は何人もいる」と投稿した。「蜜月」のカメラマンの早坂伸氏も「Ｘ」を更新し「実刑８年。その数字を