“フェアリージャパン”の愛称で親しまれる新体操日本ナショナル選抜団体チームの鈴木歩佳、稲木李菜子、田口久乃、西本愛実、花村夏実、三好初音の６選手が６日深夜、テレビ朝日系のスポーツトークバラエティー「オフレコスポーツ」（金曜、２６時４３分）に出演。フェアリージャパンの恋愛事情について語った。自称「スポーツ無知」という近藤千尋がＭＣを務め、スタジオにゲストを招き、ニュースや試合中継では語られることの