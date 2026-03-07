◆明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ（イースト）▽第５節鹿島―東京Ｖ（７日・メルスタ）４連勝を目指す首位の鹿島は、ホームに東京Ｖを迎える。＊＊＊スタメンは前節から２人を変更。ＭＦ樋口雄太に代わってＭＦ柴崎岳、ＭＦエウベルに代わってＦＷチャヴリッチが入った。柴崎は昨年９月のＧ大阪戦以来、約６か月ぶりの先発出場となる。チャヴリッチも今季初先発。知念慶がメンバーから外れ、ベンチのボランチ枠が