◆練習試合智弁学園１２―４市尼崎（３月７日、奈良・智弁学園グラウンド）第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する智弁学園が７日、同校グラウンドで市尼崎と練習試合を行った。頼りになるエースが一回り成長した。最速１４９キロ左腕・杉本真滉（３年）が先発し、５回無失点。初回に１四球を与えるも２回には３者連続三振。５回１死から初安打となる二塁打を許したが、５回を投げ打者１６人に１安打