3月6日（現地時間5日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズは、敵地ボール・アリーナで行われたデンバー・ナゲッツ戦を113－120で落とし、連勝が3で止まった。翌7日にホームのクリプトドットコム・アリーナで開催されるインディアナ・ペイサーズ戦では、スターターのレブロン・ジェームズ（左ヒジの打撲）、ディアンドレ・エイトン（左ヒザの痛み）が