デンバー・ナゲッツ vs ニューヨーク・ニックス日付：2026年3月7日（土）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 103 - 142 ニューヨーク・ニックス NBAのデンバー・ナゲッツ対ニューヨーク・ニックスがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはデンバー・ナゲッツがリー