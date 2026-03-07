開催：2026.3.7会場：ダイキン・パーク結果：[ブラジル] 5 - 15 [アメリカ]WBCの試合が7日に行われ、ダイキン・パークでブラジルとアメリカが対戦した。ブラジルの先発投手はＢ・タカハシ、対するアメリカの先発投手はＬ・ウェブで試合は開始した。1回表、3番 Ａ・ジャッジ 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでアメリカ得点 BRA 0-2 USA1回裏、1番 Ｌ・ラミレス 2球目を打って右