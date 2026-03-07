フェニックス・サンズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ日付：2026年3月7日（土）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 118 - 116 ニューオーリンズ・ペリカンズ NBAのフェニックス・サンズ対ニューオーリンズ・ペリカンズがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズがリ}