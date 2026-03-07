ジェフユナイテッド千葉は３月７日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節で柏レイソルとホームで対戦している。今季初勝利を目ざすなか、23分にアクシデントが発生した。 カルリーニョス・ジュニオが、どこかを痛めたのかピッチに座り込み、担架に運ばれてピッチを後にした。プレー続行は不可能だったようで、背番号10のブラジリアンはイサカ・ゼインとの交代を余儀なくされた。なお、試合はスコアレスのま