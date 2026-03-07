中国メディアの環球時報はこのほど、運動（スポーツ）と休暇（バケーション）を同時に楽しむ旅行「スポーツケーション」が中国の若者の間で新たなトレンドになっているとする香港メディア、サウスチャイナ・モーニング・ポストの記事を紹介した。記事によると、ロマンチックなインドネシアのバリ島は、過酷なスポーツの保養地と化している。健康志向の中国人旅行者は2万元（約44万円）を費やして、リラックスするのではなく軍隊式