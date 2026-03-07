タレントの石原良純（64）が7日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。父で元東京都知事の石原慎太郎さん（享年89）について語った。「子供に同じ感動をしてほしかったって。感動を分かち合える人間をつくるのが彼の教育だった」と言い、「それが教育かというと自己満足」と振り返った。慎太郎さんは「子育てに興味はなかった」と明かしており、良純が子供と実家を訪れた時も興味を示さなかったそう