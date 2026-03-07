阪神、ロッテでプレーした鳥谷敬氏（44）が7日、日本テレビ「ワールドベースボールクラシック詳報侍ジャパンvsチャイニーズ・タイペイ」（日曜前8・25）に出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾戦でのドジャース・大谷翔平投手（31）の満塁本塁打を振り返った。WBCは6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦。2回に大谷が先制グランドスラムを放つ