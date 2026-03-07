緊張が続くイラン情勢を受け、小泉防衛大臣は防衛医科大学校の卒業式で、自衛隊の医官が現地派遣に向け準備していることを明らかにしました。【映像】一斉に帽子を投げ、走り出す卒業生（実際の映像）小泉防衛大臣「今般のイラン情勢を受け緊張の度合いを高めている中東地域に滞在する邦人等の輸送に備え、航空支援集団の医官が、現地への出発に備え準備しています」防衛医科大学校の卒業生は全国の自衛隊病院で勤務するほか、