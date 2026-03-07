◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB アメリカ 15-5 ブラジル(日本時間7日、ダイキン・パーク)アメリカの強力打線を相手に、ブラジルの投手陣は、制球定まらず崩れるかたちとなりました。5回に3連続四球からバイロン・バクストン選手に死球で押し出しなど、投手を変えても流れを変えられないブラジル。それでも8回まで点を取りつ取られつのシーソーゲームを演じていましたが、9回になると状況が一変。ブライス・