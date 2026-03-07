アメリカとイスラエルによるイラン攻撃について、早期収拾という希望的観測を疑問視する見方が広がってきました。原油はジリジリと高騰しており、エネルギー価格の上昇を通じたインフレ圧力増大が懸念されています。ホルムズ海峡の事実上の封鎖状態が続けば、インフレと景気後退の同時進行であるスタグフレーションが現実味を帯びてきます。世界経済の大きなリスク局面です。【写真を見る】イラン攻撃拡大で高まるインフレ圧力、世